В Твери двух мужчин осудили за продажу "палёного" алкоголя

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-29T10:28:56+03:00

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В Твери за сбыт алкогольной продукции без маркировки осудили двух мужчин - 24-летнего гражданина Республики Грузия и 47-летнего гражданина Российской Федерации.

В ходе судебного следствия установлено, что виновные незаконно приобрели в г. Мытищи немаркированную алкогольную продукцию - 1198 бутылок водки и 24 бутылки коньяка, снабженные поддельными федеральными специальными марками, на сумму свыше 260 тыс. рублей. Товар они оставили на хранение в гараже и собирались продавать на территории Твери.

В ходе проведенных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери оперативно-розыскных мероприятий алкогольная продукция была обнаружена и изъята.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU