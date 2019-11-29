2019-11-29T10:28:56+03:00
Происшествия

В Твери двух мужчин осудили за продажу "палёного" алкоголя

Мужчины собирались реализовывать водку и коньяк без маркировки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Виновные получили условные сроки Фото: архив "КП"Виновные получили условные сроки Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери за сбыт алкогольной продукции без маркировки осудили двух мужчин - 24-летнего гражданина Республики Грузия и 47-летнего гражданина Российской Федерации.

В ходе судебного следствия установлено, что виновные незаконно приобрели в г. Мытищи немаркированную алкогольную продукцию - 1198 бутылок водки и 24 бутылки коньяка, снабженные поддельными федеральными специальными марками, на сумму свыше 260 тыс. рублей. Товар они оставили на хранение в гараже и собирались продавать на территории Твери.

В ходе проведенных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Твери оперативно-розыскных мероприятий алкогольная продукция была обнаружена и изъята.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24