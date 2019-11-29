В Тверской области задержали молодых людей, которые воровали металлические трубы
В полицию с сообщениями о пропаже имущества обратились несколько представителей организаций, расположенных на территории города Нелидово Тверской области.
Полицейские провели проверку и установили, что неизвестные злоумышленники позарились на металлические трубы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 70 000 рублей.
Под подозрение правоохранителей попали семеро неработающих жителей города Нелидово в возрасте от 18 и до 22 лет. В полиции подозреваемые рассказали, что в период с июня по август текущего года по ночам воровали металлические трубы, которые впоследствии сдавали в пункт приема металлолома.
Оперативниками и следователями установлена причастность задержанных к совершению, как минимум, четырех эпизодов краж. Часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам.
По статье "Кража" фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU