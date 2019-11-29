В Тверской области задержали молодых людей, которые воровали металлические трубы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-29T10:16:50+03:00

Их подозревают в четырех эпизодах краж

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В полицию с сообщениями о пропаже имущества обратились несколько представителей организаций, расположенных на территории города Нелидово Тверской области.

Полицейские провели проверку и установили, что неизвестные злоумышленники позарились на металлические трубы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 70 000 рублей.

Под подозрение правоохранителей попали семеро неработающих жителей города Нелидово в возрасте от 18 и до 22 лет. В полиции подозреваемые рассказали, что в период с июня по август текущего года по ночам воровали металлические трубы, которые впоследствии сдавали в пункт приема металлолома.

Оперативниками и следователями установлена причастность задержанных к совершению, как минимум, четырех эпизодов краж. Часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам.

По статье "Кража" фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU