Жителей Тверской области приглашают к участию в проекте "Лица Победы"
На базе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. реализуется проект по созданию Всероссийского исторического депозитария "Лица Победы".
Проект призван увековечить память тех, кто сражался за Победу, воюя на фронте, работая в тылу. Депозитарий "Лица Победы" - это крупнейший архив, цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.
Внести информацию о своих родственниках, знакомых или земляках может любой желающий. Для этого необходима фотография человека, годы его жизни и сведения о том, чем он занимался в годы Великой Отечественной войны.
Мультимедийная экспозиция "Лица Победы" появится в Музее Победы. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте проекта, а также по телефону: 8 (499) 449-81-07.
ИСТОЧНИК KP.RU