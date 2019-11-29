2019-11-29T08:55:53+03:00
Общество

Жителей Тверской области приглашают к участию в проекте "Лица Победы"

Масштабная мультимедийная экспозиция будет создана в Музее Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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Мультимедийная экспозиция "Лица Победы" появится в Музее Победы Фото: администрация ТвериМультимедийная экспозиция "Лица Победы" появится в Музее Победы Фото: администрация Твери
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На базе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. реализуется проект по созданию Всероссийского исторического депозитария "Лица Победы".

Проект призван увековечить память тех, кто сражался за Победу, воюя на фронте, работая в тылу. Депозитарий "Лица Победы" - это крупнейший архив, цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Внести информацию о своих родственниках, знакомых или земляках может любой желающий. Для этого необходима фотография человека, годы его жизни и сведения о том, чем он занимался в годы Великой Отечественной войны.

Мультимедийная экспозиция "Лица Победы" появится в Музее Победы. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте проекта, а также по телефону: 8 (499) 449-81-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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