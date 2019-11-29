В Твери начал свою работу II областной православный кинофестиваль «Колокол света»
29 ноября в Тверском областном доме народного творчества начал свою работу II областной православный кинофестиваль «Колокол света», посвященный покровителю Тверской земли святому князю Михаилу Тверскому.
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С 10.00 до 14.00 членам жюри фестиваля, среди которого и специальный корреспондент «Комсомольской правды»- Тверь» Ирина Тарасова, предстоит отсмотреть 18 фильмов участников из Тверской области, как видеостудий, так и отдельных авторов.
По итогам жюри проведет открытое обсуждение, а лучшие фильмы наградят дипломами лауреатов.
Тверской областной Дом народного творчества,
ул. Советская, 42.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU