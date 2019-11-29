В Твери начал свою работу II областной православный кинофестиваль «Колокол света»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-29T11:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

29 ноября в Тверском областном доме народного творчества начал свою работу II областной православный кинофестиваль «Колокол света», посвященный покровителю Тверской земли святому князю Михаилу Тверскому.

- ??

С 10.00 до 14.00 членам жюри фестиваля, среди которого и специальный корреспондент «Комсомольской правды»- Тверь» Ирина Тарасова, предстоит отсмотреть 18 фильмов участников из Тверской области, как видеостудий, так и отдельных авторов.

По итогам жюри проведет открытое обсуждение, а лучшие фильмы наградят дипломами лауреатов.

Тверской областной Дом народного творчества,

ул. Советская, 42.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU