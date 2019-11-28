28 Нояб. 23:50 2019-11-29T00:25:09+03:00

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28 ноября в Твери стартовал конкурс на лучшие гастрономические традиции и блюда "Вкус Верхневолжья". Идея - познакомить тверичан и гостей региона в новыми или давно забытыми блюдами - родилась год назад. И вот, начало положено.

Первыми участниками стало кафе "Старая Тверь", в котором по сути разработали абсолютно новое меню, согласно нашим тверским традициям. Не обошлось и без знаменитостей. К открытию приложил руку и душу известный шеф-повар, кулинарный блогер и эксперт русской традиционной кухни Максим Сырников.

Жюри и гостям предложили продегустировать девять блюд, каждое название которого звучит как поэзия: Похлебка из белых грибов с топлёным молоком, Калитка с пшеном, Пожарская котлета, Пряженина на гречнике, Ржаной селигерский рыбник, Каша томлёная с лесными ягодами, Десерт "кисельные берега", Пряник верхневолжский, Мёд ставленный. Жюри ставили каждому яству баллы, а гости просто ели и восхищались.

Предполагается, что подобные встречи уже с другими участниками станут регулярными.

- В Твери ежегодно проходит фестиваль «Вкус Верхневолжья» и другие гастрономические события. Данный конкурс - это одна из составляющих проекта. Который направлен на то, чтобы создать систему, которая будет способствовать продвижению наших продуктов, наших предпринимателей, занимающихся индустрией питания, а также привлечению в регион туристов. Я думаю, что самая главная наша задача – обратить внимание на самих себя и увидеть, что мы обладаем огромными ресурсами, - отметила президент ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер.

А вот и меню первого участникаФото: Ирина ТАРАСОВА

Ржаной селигерский рыбникФото: Ирина ТАРАСОВА

Пряник верхневолжскийФото: Ирина ТАРАСОВА

Блюда оценивали экспертыФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU