По итогам «Недели Живой классики», в которой приняла участие и Тверская область, определился топ книг для школьников

СЕГОДНЯ 23:02 2019-11-28T23:05:18+03:00

Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2020 уже стартовал. Фото: из архива "Живая классика"

Куда вошли и известные авторы, и современные

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«Неделя Живой классики» подводит итоги в России. В акции приняли участие более трёх тысяч муниципальных, школьных и областных библиотек России, в том числе и Тверской области.

Третий год российские библиотекари доказывают, что усадить подростка за книги можно с лёгкостью, главное знать, какая литература может его увлечь.

По результатам акции в топ рекомендуемых авторов вошли: М. Зощенко, А. Чехов, В.Астафьев, В. Железников, Ж. Верн, К. Булычев, В. Каверин, Л. Кассиль, В. Катаев, В.Крапивин, А. Лиханов, Б. Полевой, Т. Крюкова, В. Распутин, А. Рыбаков, М. Твен, Л.Чарская, Ю. Яковлев.

В топ современных текстов, найденных в библиотечных в фондах, вошли: «Книжный вор» З. Маркуса, «Лавр» Е. Водолазкина, «Иду на грозу» и «Зубр» Д. Гранина, «Дети мои» Г.Яхиной, «Около музыки» Н. Дашевской, «Гладиатор забытых созвездий» Д. Емец, «Цветы для Элджернона» К. Дэниел, «Роман с Луной», «Гений безответной любви», «Моя собака любит джаз» М. Москвиной, «Манюня» Н. Абгарян, «Школьные страдания» П. Даниэль, «Котенок Господа Бога» Л. Петрушевской, «Волки на парашютах» А. Петровой.

Прием заявок на Международный конкурс «Живая классика» 2020 уже стартовал на сайте проекта. Регистрация участников продлится до 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU