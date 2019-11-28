2019-11-28T22:40:40+03:00
Звезды

На совместный просмотр аниме о перемещении во времени приглашают в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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5 декабря в Твери пройдет показ аниме «Девочка, покорившая время». Мультфильм произведён студией мультипликации Madhouse под руководством режиссёра Мамору Хосоды по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. Первый показ прошёл в кинотеатрах Японии 15 июля 2006 года. 20 апреля 2007 года фильм был выпущен на DVD в Японии ограниченным тиражом.

Семнадцатилетняя Макото Конно не слишком хорошо учится, часто опаздывает и не знает, кем хочет стать после окончания школы. По вечерам она играет с друзьями в бейсбол, каждое утро вскакивает на велосипед и торопится в школу. Но внезапно в ее привычной размеренной жизни случается странное событие, и Макото обретает способность перемещаться во времени.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Начало в 19.30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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