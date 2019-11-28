В Твери 13-летний мальчик попал под машину
Угрозы жизни ребенка нет
В Твери сбили двух пешеходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 28 ноября, на улице 1-я Трусова в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 13-летний мальчик переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода и попал под машину. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.
Еще одного пешехода автомобиль сбил на улице Ерофеева, также вне зоны пешеходного перехода.
Угрозы жизни пострадавших нет. Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU