В Твери 13-летний мальчик попал под машину

СЕГОДНЯ 20:08 2019-11-28T20:08:44+03:00

В Твери сбили двух пешеходов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 28 ноября, на улице 1-я Трусова в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 13-летний мальчик переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода и попал под машину. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.

Еще одного пешехода автомобиль сбил на улице Ерофеева, также вне зоны пешеходного перехода.

Угрозы жизни пострадавших нет. Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU