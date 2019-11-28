2019-11-28T19:44:42+03:00
Общество

Вертолеты санавиации совершили четыре вылета в районы Тверской области

Пятеро пациентов госпитализированы в Областную клиническую больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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За 10 месяцев вертолеты санавиации Тверской области совершили 184 вылета Фото: областной минздравЗа 10 месяцев вертолеты санавиации Тверской области совершили 184 вылета Фото: областной минздрав
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26-27 ноября экипаж вертолета "Ансат" национальной службы санитарной авиации с бригадой анестезиологов-реаниматологов отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы эвакуировали мужчину с острым коронарным синдромом из Вышневолоцкой ЦРБ и пожилую женщину с острым инфарктом миокарда из Кимрского района.

Экипаж вертолета МИ-8 МЧС России с бригадой медиков областной больницы дважды вылетал в первичное сосудистое отделение Бежецкой ЦРБ: 26 ноября - для неотложной помощи пациенту с расслаивающей аневризмой грудного отдела аорты, а 27-го – двум мужчинам с острым инфарктом миокарда.

Все пациенты госпитализированы в Областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.

Отметим, что губернатором Игорем Руденей поставлена задача развивать санитарную авиацию в Тверской области. В соответствии с указаниями, вблизи учреждений здравоохранения Верхневолжья создаются вертолетные площадки. В настоящее время их насчитывается 25.

Всего, по итогам 10 месяцев 2019 года, вертолеты санитарной авиации совершили 184 вылета, эвакуировали 218 пациентов, в числе которых - 24 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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