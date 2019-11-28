В одном из детских садов Твери детям урезали порции
В прокуратуру Центрального района Твери обратились родители воспитанников одного из дошкольных образовательных учреждений города.
В ходе проведения проверки надзорным органом было установлено, что работник пищеблока учреждения нарушал требуемые санитарные нормы - хранил личную одежду вместе с санитарной, пользовался поврежденной посудой для приготовления пищи. Также известно, что температурный режим хранения продуктов не соблюдался, а суммарный объем блюд по приемам пищи в ежедневном меню не соответствовал минимальным значениям.
Руководителю образовательного учреждения выдано представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновным назначены штрафы на общую сумму 33 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU