В одном из детских садов Твери детям урезали порции

СЕГОДНЯ 19:51 2019-11-28T19:51:28+03:00

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В прокуратуру Центрального района Твери обратились родители воспитанников одного из дошкольных образовательных учреждений города.

В ходе проведения проверки надзорным органом было установлено, что работник пищеблока учреждения нарушал требуемые санитарные нормы - хранил личную одежду вместе с санитарной, пользовался поврежденной посудой для приготовления пищи. Также известно, что температурный режим хранения продуктов не соблюдался, а суммарный объем блюд по приемам пищи в ежедневном меню не соответствовал минимальным значениям.

Руководителю образовательного учреждения выдано представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновным назначены штрафы на общую сумму 33 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU