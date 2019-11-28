В Твери состоялась X церемония награждения лауреатов премии «Легенды Верхневолжья — 2019»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-28T19:08:21+03:00

Среди лауреатов этого года — общественные деятели, люди науки, искусства, образования и бизнеса.

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Сегодня, 28 ноября, в Твери отдавали дань уважения людям, внесшим вклад в развитие нашего региона: состоялась юбилейная, десятая, церемония награждения лауреатов премии «Легенды Верхневолжья-2019».

Эта награда интересна тем, что её могу получить люди совершенно разные. Премия «Легенда Верхневолжья» может достаться педагогу или бизнесмену, актёру или учёному, поэту или отцу большого семейства. Главное, чтобы этот человек вписал в историю нашего региона какую-то действительно важную строку. В разные годы премии удостаивались Андрей Дементьев, Илья Ковальчук, тверской кинорежиссёр Павел Дроздов и многие другие выдающиеся люди.

Среди лауреатов этого года — учёный Валентин Пажетнов, легенда тверской науки, основатель уникальной биостанции «Чистый лес», которая много лет спасает и взращивает для самостоятельной жизни осиротевших медвежат со всей России.

Валентин Пажетнов на премии "Легенды Верхневолжья - 2019".Фото: Виктория ТУШКОВА

- Каждый живёт так, как построил свою жизнь сам и как он чувствует себя на том месте, что создал для себя. То что сегодня планка нашего сострадания и гуманности подросла означает, что люди открывают в себе потаённые уголки, говорящие: «мы в ответе за мир, окружающий нас», - произнёс Валентин Пажетнов, комментируя свои эмоции, вызванные получением звания «Легенда Верхневолжья».

Премии также удостоился прекрасный актёр, наш земляк - уроженец Вышнего Волочка, заслуженный артист России Александр Семчев. Он сказал, что удивлён такому вниманию к его персоне и отшутился от вопросов журналистов о собственных чувствах.

- Это неожиданно абсолютно, я растерян, что меня причислили к легендам. Как говорила Раневская, «меньше пафоса, господа», - улыбнулся актёр.

Заслуженный артист России Александр Семчев.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё одна примечательная награда была вручена в номинации «Россия начинается с семьи». Её получил учредитель Всероссийского союза приёмных родителей Эдуард Косиковский, воспитывающий вместе с супругой 32 детей — как родных, так и приёмных.

В целом по итогам 2019 года награды были вручены в 16-ти номинациях.

Эдуард Косиковский (слева) и Валентин Пажетнов (справа) на премии "Легенды Верхневолжья - 2019".Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU