2019-11-28T17:05:13+03:00
Общество

Ночью на проспекте Ленина в Твери парень стрелял из автомата

Нарушителя задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Молодой человек стрелял из автомата на проспекте Ленина в Твери Фото: vk.com/"ПОДСЛУШАНО Тверь" (скрин видео)Молодой человек стрелял из автомата на проспекте Ленина в Твери Фото: vk.com/"ПОДСЛУШАНО Тверь" (скрин видео)
Изменить размер текста:

Подозрительного молодого человека, стоящего посреди проезжей части на проспекте Ленина в Твери с автоматом, в ночь на 28 ноября заметили местные жители. Парня сняли на видео и разместили запись в группе "Подслушано Тверь".

На видео видно, как молодой человек поднимает автомат и пытается целиться в проезжающие мимо машины.

- Он стрелял, я слышала, а потом видимо закончились патроны, но очень быстро приехали всевозможные службы, реально было очень страшно, - пишет одна из очевидцев произошедшего.

Люди из окрестных домов слышали, как стрелок дал четыре короткие очереди из оружия. А после чего был задержан полицейскими.

На проспекте Ленина в Твери молодой человек стрелял из автомата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери 13-летний мальчик попал под машину
В одном из детских садов Твери детям урезали порции
Вертолеты санавиации совершили четыре вылета в районы Тверской области
Исполнять обязанности главы Ржева Тверской области будет Роман Крылов
В Твери состоялась X церемония награждения лауреатов премии «Легенды Верхневолжья — 2019»
В Твери ищут пропавшую 48-летнюю женщину
На площади Ленина в Твери начали устанавливать ёлку
«Тверь Водоканал» предостерегает: горожан вынуждают поверять и менять водосчетчики
Жителям Тверской области предлагают решить, какими должны быть детские площадки
В Твери ТГМУ временно возглавила доктор медицинских наук Ирина Колесникова
В Тверской области мужчина пригласил знакомого вместе выпить и лишился денег
Манку и гречку с металломагнитными примесями нашли в соцучреждении Тверской области
Более 10 лет семья с ребенком-инвалидом не могла получить жильё в Тверской области
Трое мужчин обокрали дом жителя Бологовского района Тверской области
Прокуратура Тверской области потребовала признать незаконным бездействие Фонда капитального ремонта