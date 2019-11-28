Ночью на проспекте Ленина в Твери парень стрелял из автомата
Подозрительного молодого человека, стоящего посреди проезжей части на проспекте Ленина в Твери с автоматом, в ночь на 28 ноября заметили местные жители. Парня сняли на видео и разместили запись в группе "Подслушано Тверь".
На видео видно, как молодой человек поднимает автомат и пытается целиться в проезжающие мимо машины.
- Он стрелял, я слышала, а потом видимо закончились патроны, но очень быстро приехали всевозможные службы, реально было очень страшно, - пишет одна из очевидцев произошедшего.
Люди из окрестных домов слышали, как стрелок дал четыре короткие очереди из оружия. А после чего был задержан полицейскими.
На проспекте Ленина в Твери молодой человек стрелял из автомата.
ИСТОЧНИК KP.RU