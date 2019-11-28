2019-11-28T16:48:23+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» предостерегает: горожан вынуждают поверять и менять водосчетчики

Жители Твери регулярно получают листовки о поверке счетчиков, выполненные в виде официального бланка-квитанции.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Информация о необходимости поверки приборов изложена в листовке в довольно требовательной форме, в действительности никаких действий ее получатели предпринимать не обязаны.

ООО «Тверь Водоканал» как ресурсоснабжающая организация никакого отношения к этим листовкам не имеет, однако регулярно получает жалобы и обращения граждан, попавшихся на уловку недобросовестных предпринимателей. Вместо поверки приборов учета они навязывают обратившимся замену приборов учета, которая в 3-4 дороже, в то время как никакой необходимости в этом нет.

Специалисты считают, что после истечения одного-двух сроков службы прибор учета достаточно поверить и только потом менять. Кроме того, замена влечет за собой необходимость повторной опломбировки счетчиков. В то время как при поверке опломбировка не требуется, так как бытовые счётчики поверяют без демонтажа.

«Тверь Водоканал» рекомендует потребителям сначала обязательно уточнить, действительно ли истекает межповерочный интервал. Он составляет, как правило, 4 или 6 лет, точная информация содержится в техпаспорте прибора учёта либо в акте ввода счетчика в эксплуатацию. Своих абонентов на прямых расчетах «Водоканал» предупредит в квитанциях.

Следить за истечением срока службы и своевременной поверкой счетчиков - это обязанность абонента. Однако делать поверку, а тем более менять прибор учета раньше времени нет необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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