Жителям Тверской области предлагают решить, какими должны быть детские площадки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-28T16:33:16+03:00

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Жителям Твери и Тверской области предлагают пройти соцопрос и ответить, как, по их мнению, должны выглядеть детские площадки в Верхневолжье. Вопросов не много, и касаются они наполнения площадок и их цветового решения.

Опрос проводит Комитет по делам молодежи Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени.

Голосование размещено с целью - собрать пожелания от жителей о комплектации и внешнем виде площадок, которые планируется установить в регионе.

Напомним, что Тверской области реализуется несколько проектов по благоустройству. В числе самых масштабных - Программа поддержки местных инициатив, программа по формированию комфортной городской среды. В ремонте и создании зон отдыха, других проектах участвуют сами жители, поэтому важно каждое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU