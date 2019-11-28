2019-11-28T16:33:16+03:00
Общество

Жителям Тверской области предлагают решить, какими должны быть детские площадки

Открыто онлайн голосование
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Тверской области предлагают проголосовать за внешний вид будущих детских площадок Фото: Комитет по делам молодежи Тверской областиЖителям Тверской области предлагают проголосовать за внешний вид будущих детских площадок Фото: Комитет по делам молодежи Тверской области
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Жителям Твери и Тверской области предлагают пройти соцопрос и ответить, как, по их мнению, должны выглядеть детские площадки в Верхневолжье. Вопросов не много, и касаются они наполнения площадок и их цветового решения.

Опрос проводит Комитет по делам молодежи Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени.

Голосование размещено с целью - собрать пожелания от жителей о комплектации и внешнем виде площадок, которые планируется установить в регионе.

Напомним, что Тверской области реализуется несколько проектов по благоустройству. В числе самых масштабных - Программа поддержки местных инициатив, программа по формированию комфортной городской среды. В ремонте и создании зон отдыха, других проектах участвуют сами жители, поэтому важно каждое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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