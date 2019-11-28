Манку и гречку с металломагнитными примесями нашли в соцучреждении Тверской области

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-28T14:14:48+03:00

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Пробы круп были отобраны инспекторами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области в социальном бюджетном учреждении в Оленинском районе. Отбор проводился в ноябре в рамках государственного задания на 2019 год.

Образцы проверили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории и выявили, что в пробах гречневой и манной круп присутствуют частицы металломагнитных примесей. Это противоречит требованиям ГОСТ.

Некачественная продукция изъяты из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU