2019-11-28T14:14:48+03:00
Общество

Манку и гречку с металломагнитными примесями нашли в соцучреждении Тверской области

Несоответствия выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Крупы с металломагнитной примесью нашли в соцучреждении Оленинского района Фото: архив КП"Крупы с металломагнитной примесью нашли в соцучреждении Оленинского района Фото: архив КП"
Изменить размер текста:

Пробы круп были отобраны инспекторами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области в социальном бюджетном учреждении в Оленинском районе. Отбор проводился в ноябре в рамках государственного задания на 2019 год.

Образцы проверили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории и выявили, что в пробах гречневой и манной круп присутствуют частицы металломагнитных примесей. Это противоречит требованиям ГОСТ.

Некачественная продукция изъяты из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Тверской области предлагают решить, какими должны быть детские площадки
В Твери ТГМУ временно возглавила доктор медицинских наук Ирина Колесникова
В Тверской области мужчина пригласил знакомого вместе выпить и лишился денег
Более 10 лет семья с ребенком-инвалидом не могла получить жильё в Тверской области
Трое мужчин обокрали дом жителя Бологовского района Тверской области
Прокуратура Тверской области потребовала признать незаконным бездействие Фонда капитального ремонта
В Тверской области за разбитые в парке фонари вандал получил 190 часов обязательных работ
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы "Ржев"
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
Компания-подрядчик, которая не завершила строительство детского сада в Твери, попала в "черный список"
В Тверской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Пациентов из Бежецка срочно госпитализировали в Тверь
Презентация документального фильма «Три дня в Грузии» пройдет в Твери
На улице Псковской в Твери водитель на иномарке не заметил пешехода
Под Тверью охранник предприятия утонул в яме с масляной жидкостью
В Тверской области мужчина вышел на неокрепший лёд и утонул
Премьерный спектакль «Привидения» в Тверском театре драмы избавит жителей Твери от предрассудков
Первая школа звонарей открывается в Твери
Губернатор Тверской области предложил, как сделать так, чтобы по трассе М-11 ездить стало удобнее
В Тверской области мужчина публично обматерил судью, за что и поплатился
В ноябре 105 лет исполнилось жительнице Кашина Тверской области
В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении
Житель Твери лишился банковской карты
Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон
Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк
Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями