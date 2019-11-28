Трое мужчин обокрали дом жителя Бологовского района Тверской области

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-28T13:14:38+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратился 51-летний житель Бологовского района Тверской области. Потерпевший уточнил, что неизвестные пробрались в его дом и похитили бензоэлектроинструменты и предметы быта. Ущерб составил более 15 000 рублей.

Правоохранители опросили возможных свидетелей произошедшего и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установили, что хищение совершили трое неработающих жителей Бологовского района в возрасте от 28 до 50 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU