Прокуратура Тверской области потребовала признать незаконным бездействие Фонда капитального ремонта

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-28T13:07:29+03:00

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Ржевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при содержании общего имущества пяти многоквартирных жилых домов №№ 1/4, 7, 8, 9, 10 по площади Советской города Ржева.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений при проведении капитального ремонта крыш многоквартирных домов. В частности, в кровельном и шиферном покрытии обнаружены трещины и отверстия, листы примыкают не герметично, ливнеотводы устроены не правильно. В результате вода затекает на конструкции фасада и карнизных свесов.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании незаконным бездействия Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области и обязании устранить выявленные недостатки. Требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU