В Тверской области за разбитые в парке фонари вандал получил 190 часов обязательных работ
Перед судом предстал 25-летний житель Сандовского района, обвиняемый в совершении вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ).
Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в центральном парке поселка Сандово разбил четыре фонаря и сломал стойку у пятого. Ущерб администрации района оценили на сумму 30 тыс. рублей.
В судебном заседании мужчина вину признал, ущерб возместил.
Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 190 часов.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU