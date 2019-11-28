В Тверской области за разбитые в парке фонари вандал получил 190 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-28T12:23:02+03:00

За разбитые в парке фонари мужчине придется отработать 190 часов на обязательных работах Фото: архив "КП"

Мужчине также пришлось возместить ущерб в 30 тысяч рублей

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Перед судом предстал 25-летний житель Сандовского района, обвиняемый в совершении вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в центральном парке поселка Сандово разбил четыре фонаря и сломал стойку у пятого. Ущерб администрации района оценили на сумму 30 тыс. рублей.

В судебном заседании мужчина вину признал, ущерб возместил.

Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 190 часов.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU