В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы "Ржев"

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-28T12:55:44+03:00

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Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев". Первыми киноленту увидели ветераны Великой Отечественной войны, жители Ржева. Перед началом показа у стелы воинской славы собравшиеся зажгли "Свечи памяти" в память о погибших солдатах.

Фильм "Ржев" основан на реальных событиях 1942 года. Канвой сюжета стала повесть "Искупить кровью", написанная писателем-фронтовиком, очевидцем и участником событий, Вячеславом Кондратьевым. Режиссёр картины - Игорь Копылов.

На премьерный показ приехала съемочная группа в составе 13 мужчин и одной женщины - продюссера. Все заметно волновались. К слову, в фильме нет ни одной женской роли.

Съёмочная группа фильма "Ржев" Фото: ПТО

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, создание художественного фильма о Ржевской битве вносит важный вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, о героизме советского народа, сокрушившего нацизм.

На больших экранах фильм "Ржев" зрители увидят 5 декабря 2019 года.

Перед началом показа у стелы воинской славы во Ржеве состоялась акция "Свеча памяти" Фото: ПТО

Трейлер фильма Ржев.В кино с 5 декабря! Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот. Дата выхода в прокат в России: 5 декабря 2019 года Прокат КАРО ПРЕМЬЕР производство студии Триикс Медиа Жанр: военная драма Режиссёр: Игорь Копылов Автор сценария: Игорь Копылов По повести Вячеслава Кондратьева Искупить кровью Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов Оператор: Гарик Жамгарян, Евгений Кордунский Художник-постановщик: Георгий Мичри Композитор: Максим Кошеваров, Александр Маев В ролях: Сергей Жарков, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и др. Подпишись на канал: https://www.youtube.com/user/FilmproNews?sub_confirmation=1 Наши ресурсы: Официальный сайт: http://www.filmpro.ru ВК: https://vk.com/filmpronews Facebook: https://www.facebook.com/filmpro.ru Twitter: https://twitter.com/filmpronews Instagram: https://www.instagram.com/filmpronews iTunes: https://itunes.apple.com/ru/podcast/fil-m-pro-industria-kino/id386597449 Официальный канал "Фильм Про". Полные выпуски программы "Индустрия кино", новые трейлеры, эксклюзивные интервью с российскими и зарубежными звездами кино, кадры из фильмов и репортажи со съёмок фильмов, специальные репортажи с премьер и кинофестивалей, видеоблоги от корреспондентов "Индустрии кино" и "Фильм Про". Смотрите выпуски: Интервью. Российские звезды: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT756yTaUs-xKuJ7of2h3eRUY Интервью. Зарубежные звезды: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT76-vCapst1NKnjtTQ3U_g-c Интервью. Мастера кино: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT75kuKDwfnOzEJRHLTSoCDPZ Полные выпуски Индустрии кино : https://www.youtube.com/playlist?list=PL-iRwN0akT76pLws0WYAXXwvdUYbpwIbS

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