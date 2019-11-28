СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-28T11:31:09+03:00

В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась утром, 28 ноября, на 54-м км автодороги Торжок-Осташков в Кувшиновском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, водитель на иномарке "Хёндай" съехал с дороги, автомобиль опрокинулся в кювет.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу до приезда на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции. Угрозы жизни пострадавшего нет.

Уточняется, что на автомобиле установлена шипованная резина. Проезжая часть на момент приезда сотрудников ГАИ обработана.

ИСТОЧНИК KP.RU