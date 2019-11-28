В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель
ДТП произошло в Кувшиновском районе
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась утром, 28 ноября, на 54-м км автодороги Торжок-Осташков в Кувшиновском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, водитель на иномарке "Хёндай" съехал с дороги, автомобиль опрокинулся в кювет.
Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу до приезда на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции. Угрозы жизни пострадавшего нет.
Уточняется, что на автомобиле установлена шипованная резина. Проезжая часть на момент приезда сотрудников ГАИ обработана.
ИСТОЧНИК KP.RU