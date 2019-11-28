В Тверской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Авария произошла около 7:40 утра, 28 ноября, на 37-м км автодороги Тверь - Бежецк- Весьегонск-Устюжна в Рамешковском районе Тверской области.
По предварительной информации Госавтоинспекции Тверской области, водитель автобуса "Мерседес Бенц Спринтер" перевозил рабочих одного из оздоровительных комплексов Тверской области, не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля "Мерседес" и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадали шесть человек - водитель и пассажиры микроавтобуса. Они получили травмы не опасные для жизни.
На месте аварии работают сотрудники УГИБДД, МЧС и "скорой помощи".
Обстоятельства произошедшего уточняются.
В аварии пострадали шесть человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
На месте работают спецслужбы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU