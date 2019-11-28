2019-11-28T09:41:02+03:00
Происшествия

В Тверской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

ДТП произошло в Рамешковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП в Рамешковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП в Рамешковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 7:40 утра, 28 ноября, на 37-м км автодороги Тверь - Бежецк- Весьегонск-Устюжна в Рамешковском районе Тверской области.

По предварительной информации Госавтоинспекции Тверской области, водитель автобуса "Мерседес Бенц Спринтер" перевозил рабочих одного из оздоровительных комплексов Тверской области, не предоставил преимущество в движении водителю грузового автомобиля "Мерседес" и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали шесть человек - водитель и пассажиры микроавтобуса. Они получили травмы не опасные для жизни.

На месте аварии работают сотрудники УГИБДД, МЧС и "скорой помощи".

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В аварии пострадали шесть человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В аварии пострадали шесть человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На месте работают спецслужбы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На месте работают спецслужбы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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