Пациентов из Бежецка срочно госпитализировали в Тверь
Им потребовалась помощь санавиации МЧС
Пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В среду, 27 ноября, привлечение вертолета санавиации ГУ МЧС России по Тверской области потребовалось пациентам ЦРБ Бежецкого района.
В 11:35 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района. На месте пациентам была оказана неотложная помощь и произведена транспортировка на борт.
В 14:38 пациентов доставили в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU