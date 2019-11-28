2019-11-28T08:56:46+03:00
Общество

Пациентов из Бежецка срочно госпитализировали в Тверь

Им потребовалась помощь санавиации МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
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Пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В среду, 27 ноября, привлечение вертолета санавиации ГУ МЧС России по Тверской области потребовалось пациентам ЦРБ Бежецкого района.

В 11:35 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района. На месте пациентам была оказана неотложная помощь и произведена транспортировка на борт.

В 14:38 пациентов доставили в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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