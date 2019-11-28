Пациентов из Бежецка срочно госпитализировали в Тверь

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-28T08:56:46+03:00

Пациентов доставили в Тверь из Бежецкой ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В среду, 27 ноября, привлечение вертолета санавиации ГУ МЧС России по Тверской области потребовалось пациентам ЦРБ Бежецкого района.

В 11:35 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района. На месте пациентам была оказана неотложная помощь и произведена транспортировка на борт.

В 14:38 пациентов доставили в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU