Презентация документального фильма «Три дня в Грузии» пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 22:32 2019-11-27T22:32:28+03:00

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13 декабря в Тверском областном Доме народного творчества состоится Вечер дружбы русского и грузинского народов с презентацией документального фильма протоиерея Романа Манилова и Николая Осипова «Три дня в Грузии». Фильм станет своеобразным кинематографическим отчетом о поездке тверской делегации в Грузию осенью 2018 года.

Напомним, творческая поездка по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы, при поддержке Правительства Тверской области и Тверского областного Дома народного творчества была организована Благотворительным Фондом «Имени Екатерины Бакуниной» и Отделом культуры Тверской епархии.

Тверская делегация, которую возглавил председатель Отдела культуры Тверской епархии, настоятель храма свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Твери протоиерей Роман Манилов, посетила уникальные места этой страны, духовно и исторически соединяющие Россию и город Тверь с историей Грузии.

На Вечере дружбы, в котором примет участие Грузинская национально-культурная автономия Твери «Иверия», выступят творческие коллективы и солисты с музыкальной программой русских и грузинских песен.

Встреча приурочена ко дню памяти св. кн. Михаила Тверского, который по словам Блаженнейшего Католикоса всея Грузии Илии II, является главным покровителем, молитвенником и вдохновителем дружбы между Грузией и Россией в современном мире.

ТОДНТ, площадь Михаила Тверского, 3.

Начало в 17.30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU