На улице Псковской в Твери водитель на иномарке не заметил пешехода
Девушка получила тяжелые травмы
НА улице Псковской в Твери тяжело пострадала девушка-пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 27 ноября, в районе дома 2 на улице Псковской в Твери.
56-летний трезвый водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", наехал на 19-летнюю девушку-пешехода.
Сотрудникам региональной Госавтоинспекции, прибывшим на место, мужчина пояснил, что не заметил пешехода, хотя дорога на данном участке освещена.
В результате аварии пострадавшая получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. На момент приезда "скорой помощи" девушка находилась в сознании. Ее госпитализировали в городскую больницу №4.
ИСТОЧНИК KP.RU