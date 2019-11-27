На улице Псковской в Твери водитель на иномарке не заметил пешехода

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-27T20:01:53+03:00

НА улице Псковской в Твери тяжело пострадала девушка-пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 27 ноября, в районе дома 2 на улице Псковской в Твери.

56-летний трезвый водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", наехал на 19-летнюю девушку-пешехода.

Сотрудникам региональной Госавтоинспекции, прибывшим на место, мужчина пояснил, что не заметил пешехода, хотя дорога на данном участке освещена.

В результате аварии пострадавшая получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. На момент приезда "скорой помощи" девушка находилась в сознании. Ее госпитализировали в городскую больницу №4.

ИСТОЧНИК KP.RU