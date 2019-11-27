2019-11-27T19:46:22+03:00
Происшествия

Под Тверью охранник предприятия утонул в яме с масляной жидкостью

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту гибели мужчины следователи проводят проверкуПо факту гибели мужчины следователи проводят проверкуФото: Евгения ГУСЕВА
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Тело погибшего 67-летнего мужчины было обнаружено на территории предприятия в деревне Пасынково в Калининском районе Тверской области.

Как предварительно установили следователи, мужчина, работавший охранником,при обходе территории провалился в яму с масляной жидкостью и погиб.

- Калининским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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