В Тверской области мужчина вышел на неокрепший лёд и утонул
ЧП произошло днем, 27 ноября, на озере Савинское Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области. 57-летний мужчина вышел на неокрепший на озере лед, провалился и утонул.
Тело погибшего извлекли из воды спасатели ГУ МЧС России по Тверской области. На месте работали оперативная группа Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, следователи.
- По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU