В Тверской области мужчина вышел на неокрепший лёд и утонул

СЕГОДНЯ 19:35 2019-11-27T19:35:48+03:00

В Тверской области мужчина вышел на неокрепший лед и утонул Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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ЧП произошло днем, 27 ноября, на озере Савинское Бенецкого сельского поселения Западнодвинского района Тверской области. 57-летний мужчина вышел на неокрепший на озере лед, провалился и утонул.

Тело погибшего извлекли из воды спасатели ГУ МЧС России по Тверской области. На месте работали оперативная группа Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, следователи.

- По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU