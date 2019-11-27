Премьерный спектакль «Привидения» в Тверском театре драмы избавит жителей Твери от предрассудков

СЕГОДНЯ 19:16 2019-11-27T19:26:17+03:00

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Любите ли вы драмы со страстями и сложными жизненными сюжетами? Если да, то новый спектакль в Тверском академическом театре драмы именно для вас!

Уже через семь дней на малой сцене ТАТД состоится очередная премьера сезона – семейная драма «Привидения» по Генрику Ибсену. Режиссёр-постановщик – Александр Павлишин. Первые показы пройдут 3 и 4 декабря.

Основные тема пьесы - расплата детей за грехи отцов, «лжеблагочестие» церкви, падшая женщина, способная на раскаяние и подвиг и др. Все дело в том, что Ибсен стремился писать «простым, истинным языком действительности». В своих произведениях он обличал ложь, в особенности ту, которая положена в основу брака.

Режиссёр отмечает, что произведение схоже с античными пьесами по страсти, по харизме, по стилю, но с акцентами всех регалий начала рокового ХХ века.

- Я приглашаю зрителей поговорить на самые сокровенные темы. Генрик Ибсен был свободен от предрассудков своего времени. Работая над спектаклем, мы попытаемся понять – может ли сильная личность вырваться из пут отживших представлений, начать жить по-новому, - отмечает Александр Павлишин.

В спектакле заняты: засл.арт. РФ – Валентин Кулагин, арт. – Дарья Плавинская, Алексей Майский, Екатерина Юркова, Никита Бахметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU