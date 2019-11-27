Первая школа звонарей открывается в Твери

СЕГОДНЯ 18:23 2019-11-27T18:26:43+03:00

Цель школы - обучение детей и взрослых искусству колокольного звона. Фото: из архива Эдуарда Провоторова

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7 декабря, в Храме Иоанна Предтечи Твери (Беляковский пер, 39/46) состоится открытие первой в городе Школы церковных звонарей «Колокольная Тверь».

- Цель школы - обучение детей и взрослых искусству колокольного звона, передача навыков о том, как настроить колокольную звонницу, а также изучение истории колокольного дела на Руси и воспитание православного мировоззрения, - рассказывает организатор школы Эдуард Провоторов.

Открытие школы начнется молебна, который отслужит настоятель храма протоиерей Вячеслав Дроговоз. А потом гости мероприятия смогут насладиться колокольным звоном профессионалов.

На мероприятии ожидаются гости – звонари из Клина, Подмосковья. Московская школа «Колокольный Градъ» будет представлена ее основателем Алексеем Пугачевым. Московские звонари покажут свое искусство на специально установленной в храме звоннице.

Попробовать свои способности в звонарском деле смогут и все желающие.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU