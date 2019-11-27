2019-11-27T18:26:43+03:00
Общество

Первая школа звонарей открывается в Твери

Открытие - 7 декабря
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Цель школы - обучение детей и взрослых искусству колокольного звона. Фото: из архива Эдуарда ПровотороваЦель школы - обучение детей и взрослых искусству колокольного звона. Фото: из архива Эдуарда Провоторова
Изменить размер текста:

7 декабря, в Храме Иоанна Предтечи Твери (Беляковский пер, 39/46) состоится открытие первой в городе Школы церковных звонарей «Колокольная Тверь».

- Цель школы - обучение детей и взрослых искусству колокольного звона, передача навыков о том, как настроить колокольную звонницу, а также изучение истории колокольного дела на Руси и воспитание православного мировоззрения, - рассказывает организатор школы Эдуард Провоторов.

Открытие школы начнется молебна, который отслужит настоятель храма протоиерей Вячеслав Дроговоз. А потом гости мероприятия смогут насладиться колокольным звоном профессионалов.

На мероприятии ожидаются гости – звонари из Клина, Подмосковья. Московская школа «Колокольный Градъ» будет представлена ее основателем Алексеем Пугачевым. Московские звонари покажут свое искусство на специально установленной в храме звоннице.

Попробовать свои способности в звонарском деле смогут и все желающие.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тверью охранник предприятия утонул в яме с масляной жидкостью
В Тверской области мужчина вышел на неокрепший лёд и утонул
Премьерный спектакль «Привидения» в Тверском театре драмы избавит жителей Твери от предрассудков
Губернатор Тверской области предложил, как сделать так, чтобы по трассе М-11 ездить стало удобнее
В Тверской области мужчина публично обматерил судью, за что и поплатился
В ноябре 105 лет исполнилось жительнице Кашина Тверской области
В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении
Житель Твери лишился банковской карты
Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон
Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк
Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями