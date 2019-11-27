В Тверской области мужчина публично обматерил судью, за что и поплатился

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-27T17:44:24+03:00

Теперь он будет посещать исправительные работы и отдавать государству деньги из зарплаты

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Молодой мужчина, 28-летний житель Конаково, находясь на судебном заседании, обматерил судью - заместителя председателя Конаковского городского суда Тверской области.

Чем была вызвана ярость жителя Конаково в отношении судьи не уточняется, но, как сообщает региональная прокуратура, мужчина в нецензурной форме оскорбил служителя Фемиды в присутствии участников заседания и позволил себе высказывания, оскорбительные не только для судьи, но и для общественной морали в целом.

За это матерщинник поплатился, уже в Пролетарском суде города Твери. Его осудили за неуважение к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ) и назначили наказание: полтора года исправительных работ с удержанием десяти процентов дохода в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU