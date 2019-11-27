2019-11-27T17:13:36+03:00
Общество

В ноябре 105 лет исполнилось жительнице Кашина Тверской области

И ещё шесть долгожительниц из нашего региона отмечают дни рождения в этом месяце
Виктория ТУШКОВА
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Семь долгожительниц в Тверской области празднуют Дни рождения.Семь долгожительниц в Тверской области празднуют Дни рождения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Свой 105-й День рождения отпраздновала жительница Кашина. Это - самый солидный юбилей, из тех, что празднуют наши долгожители в этом ноябре.

По данным Тверского регионального отделения Пенсионного фонда России, жительница Бологовского района отмечает в эти дни свой 102 День рождения. Ещё за три повода порадоваться долголетию наших земляков можно поблагодарить Нелидово, Западную Двину и Тверь. Все три виновницы торжеств - женщины, и каждая в этом месяце празднует красивую дату - 101-й День рождения.

В поздравления с вековым юбилеем в ноябре принимают ещё две прекрасные дамы - из Кашина и Твери.

"КП"-Тверь" желает всем долгожительницам здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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