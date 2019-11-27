Губернатор Тверской области предложил, как сделать так, чтобы по трассе М-11 ездить стало удобнее

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-27T18:08:36+03:00

На совещании Игорь Руденя выступил и озвучил предложения по развитию инфраструктуры трассы М-11 Фото: ПТО

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Днем, 27 ноября, в Ленинградской области торжественно открыли трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург".

На открытие приехал президент РФ Владимир Путин. После торжественных мероприятий, Глава государства провел совещание с руководителями дорожных ведомств и главами регионов, через которые пролегает автомагистраль. Был там и губернатор Тверской области Игорь Руденя, ведь 300 км трассы проходят по территории Верхневолжья.

На совещании Игорь Руденя выступил и озвучил предложения по развитию инфраструктуры трассы М-11.

Одно из них касается строительства третьего участка трассы М-11 - Северного обхода города Твери. Это позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Города и прилегающие территории свяжут три многоуровневые транспортные развязки.

Второе предложение: развязка в районе Вышнего Волочка и создании региональной хорды между трассами М-11, М-10 и М-9.

Таким образом, жители и гости Верхневолжья смогут добраться до Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя более коротким и удобным маршрутом.

Общая протяженность трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" – 669 километров Фото: ПТО

СПРАВКА КП:

Скоростная трасса М-11 проходит по территории шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги – 669 километров, объем вложений в ее строительство – 550 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU