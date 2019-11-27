В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-27T15:30:14+03:00

В Тверской области работник ДРСУ не получил расчет после увольнения Фото: Валерий РОМАНОВ

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В прокуратуру Молоковского района обратился местный житель.

На основании его заявления надзорным органом была организована проверка соблюдения законодательства об оплате труда в АО "Молоковское дорожное ремонтно-строительное управление".

Установлено, что заявитель уволился из организации по собственному желанию, но окончательный расчет с ним вовремя не произведен.

- По выявленному нарушению прокурором района в отношении генерального директора организации и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновные лица подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 40 000 рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU