В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении
В прокуратуру Молоковского района обратился местный житель.
На основании его заявления надзорным органом была организована проверка соблюдения законодательства об оплате труда в АО "Молоковское дорожное ремонтно-строительное управление".
Установлено, что заявитель уволился из организации по собственному желанию, но окончательный расчет с ним вовремя не произведен.
- По выявленному нарушению прокурором района в отношении генерального директора организации и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновные лица подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 40 000 рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В адрес руководителя организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU