2019-11-27T15:20:47+03:00
Происшествия

Житель Твери лишился банковской карты

Её забрал его знакомый, когда приходил в гости
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу карты мужчине грозит лишение свободы на три годаЗа кражу карты мужчине грозит лишение свободы на три годаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропала банковская карта.

После обнаружения пропажи заявитель обратился в банк и узнал, что с карты без его ведома были совершены покупки на сумму в 3 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен безработный ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчина похитил банковскую карту, когда заходил в гости к своему знакомому.

По статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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