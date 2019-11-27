Житель Твери лишился банковской карты
В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропала банковская карта.
После обнаружения пропажи заявитель обратился в банк и узнал, что с карты без его ведома были совершены покупки на сумму в 3 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен безработный ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчина похитил банковскую карту, когда заходил в гости к своему знакомому.
По статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU