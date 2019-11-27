Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон
В полицию обратилась 21-летняя жительница Калининского района и сообщила, что вечером неизвестный разбил стекло ее автомобиля "ВАЗ", припаркованного во дворе дома, и похитил из салона мобильный телефон и деньги. Ущерб составил более 10 000 рублей.
На поиски злоумышленника были ориентированы оперативные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 18-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU