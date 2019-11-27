2019-11-27T15:06:38+03:00
Происшествия

Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон

Ущерб составил более 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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У автовладелицы в Тверской области украли телефон и деньгиУ автовладелицы в Тверской области украли телефон и деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась 21-летняя жительница Калининского района и сообщила, что вечером неизвестный разбил стекло ее автомобиля "ВАЗ", припаркованного во дворе дома, и похитил из салона мобильный телефон и деньги. Ущерб составил более 10 000 рублей.

На поиски злоумышленника были ориентированы оперативные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 18-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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