Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-27T14:28:41+03:00

Новобранцы из Тверской области приняли присягу на службу в Преображенском полку Фото: комитет по делам молодежи Тверской области

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23 ноября военную присягу на службу в 154-й отдельный Преображенский полк приняли более 200 призывников. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы. Среди военнослужащих - молодые люди из Москвы и Московской, Тульской, Саратовской, Орловской, Владимирской, Брянской и Тверской областей.

Критерии для отбора новобранцев были строгие. Для службы в Преображенском полку важен высокий рост, хорошая физическая подготовка, отсутствие вредных привычек, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом.

Попасть на службу в полк считается большой удачей. Почетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах.

ИСТОЧНИК KP.RU