Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк
23 ноября военную присягу на службу в 154-й отдельный Преображенский полк приняли более 200 призывников. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы. Среди военнослужащих - молодые люди из Москвы и Московской, Тульской, Саратовской, Орловской, Владимирской, Брянской и Тверской областей.
Критерии для отбора новобранцев были строгие. Для службы в Преображенском полку важен высокий рост, хорошая физическая подготовка, отсутствие вредных привычек, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом.
Попасть на службу в полк считается большой удачей. Почетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах.
ИСТОЧНИК KP.RU