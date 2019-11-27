2019-11-27T14:28:41+03:00
Общество

Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк

В Зале Славы Музея Победы состоялась торжественная церемония принятия присяги
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Новобранцы из Тверской области приняли присягу на службу в Преображенском полку Фото: комитет по делам молодежи Тверской областиНовобранцы из Тверской области приняли присягу на службу в Преображенском полку Фото: комитет по делам молодежи Тверской области
Изменить размер текста:

23 ноября военную присягу на службу в 154-й отдельный Преображенский полк приняли более 200 призывников. Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы. Среди военнослужащих - молодые люди из Москвы и Московской, Тульской, Саратовской, Орловской, Владимирской, Брянской и Тверской областей.

Критерии для отбора новобранцев были строгие. Для службы в Преображенском полку важен высокий рост, хорошая физическая подготовка, отсутствие вредных привычек, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом.

Попасть на службу в полк считается большой удачей. Почетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении
Житель Твери лишился банковской карты
Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон
Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями
В Твери осужден один из участников банды "черных риелторов"
Работники детского дома-интерната в Тверской области нарушали санитарные нормы
Жители Твери напишут юридический диктант
Улицу Ротмистрова в Твери вновь закрыли для проезда
На трассе М-9 в Тверской области легковушка протаранила два автомобиля
Архитектор из Твери со 100 вещами прожил 100 дней, чтобы понять, как мы живём
Тверь на 64 месте из 78-ми российских городов по качеству жизни
В дорожных авариях в Тверской области за минувшие сутки никто не пострадал
Технопарк "Кванториум" в Твери приглашает взрослых и детей на День открытых дверей
В Тверской области перед премьерой фильма "Ржев" зажгут "Свечи памяти"
В декабре медики из Твери осмотрят пациентов в двух районах и городских округах
В Твери суд назначил меру пресечения ректору ТГМУ Лесе Чичановской
Услышать псалмы царя Давида в исполнении композитора и исполнителя Алексея Иванова приглашают в Твери
"СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо"
Тверские борцы стали третьими на Кубке России по самбо
Двое молодых мужчин обокрали гараж жителя Тверской области
Под колесами поездов в Тверской области погибли мужчина и женщина
По итогам кинофестиваля «Колокол света» в Твери выберут лучший фильм о духовных и культурных ценностях
В Твери не самая дорогая, но и не самая дешёвая шаварма в стране
О карьере фотографа и инструментах продвижения расскажут в Твери на встрече "Зачем фотография?"