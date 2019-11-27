2019-11-27T14:09:06+03:00
Общество

Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями

Некачественный товар снят с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
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В кулинарии Бежецка нашли котлеты с листериямиВ кулинарии Бежецка нашли котлеты с листериямиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Пробы мясной продукции в ноябре были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в кулинарии Бежецка.

На лабораторные исследования в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию были направлены котлеты "Деревенские", производства местного ИП.

В результате экспертизы в продукте выявлены листерии - бактерии возбудители заболеваний.

По фактам нарушений требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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