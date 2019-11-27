Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями
Пробы мясной продукции в ноябре были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в кулинарии Бежецка.
На лабораторные исследования в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию были направлены котлеты "Деревенские", производства местного ИП.
В результате экспертизы в продукте выявлены листерии - бактерии возбудители заболеваний.
По фактам нарушений требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU