Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-27T14:09:06+03:00

В кулинарии Бежецка нашли котлеты с листериями Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Пробы мясной продукции в ноябре были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в кулинарии Бежецка.

На лабораторные исследования в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию были направлены котлеты "Деревенские", производства местного ИП.

В результате экспертизы в продукте выявлены листерии - бактерии возбудители заболеваний.

По фактам нарушений требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU