2019-11-27T13:41:56+03:00
Общество

Работники детского дома-интерната в Тверской области нарушали санитарные нормы

Недочеты на пищеблке выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения санитарных норм выявила прокуратура Фото: архив "КП"Нарушения санитарных норм выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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Проверку соблюдения требований санитарных норм в Кашаровском детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии провела Вышневолоцкая межрайонная прокуратура.

Надзорным органом установлено, что в бюджетном учреждении допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, а именно: в горячем цехе для приготовления пищи умывальники для мытья рук персонала не обеспечены индивидуальными или одноразовыми полотенцами, на пищеблоке используется кухонная эмалированная посуда, не соблюдается порядок мытья кухонной посуды, в овощном цехе разделочная доска с маркировкой «овощи сырые» имеет трещины и механические повреждения, не проведен бракераж и не сделана соответствующая запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

В отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные оштрафованы на 3 000 рублей и 30 000 рублей, соответственно.

В адрес руководителя детского дома-интерната внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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