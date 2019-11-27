Жители Твери напишут юридический диктант

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-27T13:18:40+03:00

Абитуриенты за участие могут получить два дополнительных балла к результатам ЕГЭ

Изменить размер текста: A A

С 3 по 10 декабря жители Твери смогут принять участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.

Тестирование будет проходить в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф. К участию допускается любой гражданин в возрасте от 14 лет. Все написавшие получают сертификат.

Абитуриенты, поступающие на специальность "Юриспруденция" в Тверской государственный университет, участвуя во Всероссийском правовом диктанте, могут заработать два дополнительных балла к результатам ЕГЭ за свои индивидуальные достижения.

ИСТОЧНИК KP.RU