Жители Твери напишут юридический диктант
Абитуриенты за участие могут получить два дополнительных балла к результатам ЕГЭ
Жители Тверской области могут написать юридический диктантФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 3 по 10 декабря жители Твери смогут принять участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.
Тестирование будет проходить в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф. К участию допускается любой гражданин в возрасте от 14 лет. Все написавшие получают сертификат.
Абитуриенты, поступающие на специальность "Юриспруденция" в Тверской государственный университет, участвуя во Всероссийском правовом диктанте, могут заработать два дополнительных балла к результатам ЕГЭ за свои индивидуальные достижения.
ИСТОЧНИК KP.RU