Улицу Ротмистрова в Твери вновь закрыли для проезда
На участке идет ремонт
Улицу Ротмистрова вновь закрыли для движения Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Надежда Криволапова
Изменить размер текста:
В Твери улицу Ротмистрова вновь закрыли для проезда автомобилей. С улицы 15 лет октября повернуть можно только налево в сторону ГАИ, дальше установлены соответствующие запрещающие знаки и ограждения. Фотографиями поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Автомобилисты уверяют, что недавно этот участок коммунальщики уже ремонтировали. Работы на днях завершили, а утром, 27 ноября, раскопали снова.
Сколько времени продлится ремонт, пока неизвестно. Водителей предупреждают о перекрытии и просят заранее планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU