2019-11-27T13:07:15+03:00
Общество

Улицу Ротмистрова в Твери вновь закрыли для проезда

На участке идет ремонт
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Улицу Ротмистрова вновь закрыли для движения Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Надежда КриволаповаУлицу Ротмистрова вновь закрыли для движения Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Надежда Криволапова
Изменить размер текста:

В Твери улицу Ротмистрова вновь закрыли для проезда автомобилей. С улицы 15 лет октября повернуть можно только налево в сторону ГАИ, дальше установлены соответствующие запрещающие знаки и ограждения. Фотографиями поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Автомобилисты уверяют, что недавно этот участок коммунальщики уже ремонтировали. Работы на днях завершили, а утром, 27 ноября, раскопали снова.

Сколько времени продлится ремонт, пока неизвестно. Водителей предупреждают о перекрытии и просят заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области ДРСУ задолжало работнику выплаты при увольнении
Житель Твери лишился банковской карты
Из автомобиля жительницы Тверской области украли деньги и мобильный телефон
Новобранцы из Тверской области отправились служить в Преображенский полк
Посетителей кулинарии в Тверской области кормили котлетами с листериями
В Твери осужден один из участников банды "черных риелторов"
Работники детского дома-интерната в Тверской области нарушали санитарные нормы
Жители Твери напишут юридический диктант
На трассе М-9 в Тверской области легковушка протаранила два автомобиля
Архитектор из Твери со 100 вещами прожил 100 дней, чтобы понять, как мы живём
Тверь на 64 месте из 78-ми российских городов по качеству жизни
В дорожных авариях в Тверской области за минувшие сутки никто не пострадал
Технопарк "Кванториум" в Твери приглашает взрослых и детей на День открытых дверей
В Тверской области перед премьерой фильма "Ржев" зажгут "Свечи памяти"
В декабре медики из Твери осмотрят пациентов в двух районах и городских округах
В Твери суд назначил меру пресечения ректору ТГМУ Лесе Чичановской
Услышать псалмы царя Давида в исполнении композитора и исполнителя Алексея Иванова приглашают в Твери
"СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо"
Тверские борцы стали третьими на Кубке России по самбо
Двое молодых мужчин обокрали гараж жителя Тверской области
Под колесами поездов в Тверской области погибли мужчина и женщина
По итогам кинофестиваля «Колокол света» в Твери выберут лучший фильм о духовных и культурных ценностях
В Твери не самая дорогая, но и не самая дешёвая шаварма в стране
О карьере фотографа и инструментах продвижения расскажут в Твери на встрече "Зачем фотография?"