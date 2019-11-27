Улицу Ротмистрова в Твери вновь закрыли для проезда

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-27T13:07:15+03:00

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В Твери улицу Ротмистрова вновь закрыли для проезда автомобилей. С улицы 15 лет октября повернуть можно только налево в сторону ГАИ, дальше установлены соответствующие запрещающие знаки и ограждения. Фотографиями поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Автомобилисты уверяют, что недавно этот участок коммунальщики уже ремонтировали. Работы на днях завершили, а утром, 27 ноября, раскопали снова.

Сколько времени продлится ремонт, пока неизвестно. Водителей предупреждают о перекрытии и просят заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU