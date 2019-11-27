На трассе М-9 в Тверской области легковушка протаранила два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-27T12:47:00+03:00

Три человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 27 ноября, на 333-м км трассы М-9 "Балтия" в Нелидовском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель, управляя автомобилем "Пежо", при обгоне выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "Ивеко" и по касательной зацепил "Опель".

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Пежо", а также водитель "Ивеко". С травмами они были доставлены в ЦРБ г. Нелидова. Угрозы жизни пострадавших нет. У участников ДТП признаки алкогольного опьянения не выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU