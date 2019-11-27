Архитектор из Твери со 100 вещами прожил 100 дней, чтобы понять, как мы живём

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-27T10:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько денег каждому из нас надо для счастья? А вещей? Многие задумаются, подбирая достоверный ответ на этот вопрос. В вот тверской архитектор Никита Маликов долго не раздумывал, а просто взял и попробовал прожить 100 дней, используя всего 100 вещей. Результатом он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

- Я прожил 100 дней, используя всего 100 вещей. Избавившись от потребительского образа жизни, увидел, насколько в скучных городах мы живем, - пишет архитектор. - В начале лета я отобрал сто вещей, включая стиральную машину, плиту, трусы и подушку. Всё остальное вы видите на фото. Ещё поставил ограничение трат на жизнь в 30 тыс рублей в месяц. Это средняя зарплата по региону. Чем можно заниматься в провинции, как получать эмоции, когда у тебя по сути нет вещей и возможности слетать в Лондон на выходные?

100 вещей на 100 дней Фото: facebook.com/architector.malikov

Оказалось, что для простого обывателя в городе не так уж и много развлечений. А если есть, то очень однообразные. В основном это гастрономические фесты, бары и рестораны.

- Иногда я встречал хорошие квартирники, кино, лектории и локальные выставки. Но это было так редко, что по сути занимало не более 4-6 часов в месяц, - отмечает автор поста.

К концу эксперимента круг интересов замкнулся на работе.

- За сто дней я вывел один кейс, для него всего лишь нужен стул. Дома или в офисе вы можете сидеть на нем, чтобы есть или работать. Поставьте этот стул на типичную улицу среди парковки и заборов, и ничего не поменяется. Стул на улице должен давать возможность человеку без вещей и интернета получать иные эмоции. Только город с такими правильными "стульями" вводит третье место, дает возможность перезагружаться от стресса, связанного с работой и бытовухой, а значит дает силы развиваться, строить крепкие отношения и творить, - подводит итог автор.

ИСТОЧНИК KP.RU