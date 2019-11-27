2019-11-27T10:06:51+03:00
Общество

Тверь на 64 месте из 78-ми российских городов по качеству жизни

Исследование провёл Финансовый университет при Правительстве РФ
Виктория ТУШКОВА
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Оценка ставилась по итогам опроса жителей.Оценка ставилась по итогам опроса жителей.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Тверь оказалась на 64-м месте среди 78-ми российских городов в рейтинге качества жизни. Специалисты проанализировали следующие показатели: работу служб, обслуживающих дороги и общественный транспорт, уровень культуры и образования, состояние жилого фонда и ЖКХ, уровень медобслуживания и работу местной власти. Критерием оценки выступал опрос жителей каждого из городов.

Наибольший балл столица Верхневолжья получила по параметру работа местной власти — 62 балла. Наименьший балл, 27, Тверь получила за уровень развития сфер культуры и образования. 59 баллов поставили нашему медицинскому обслуживанию, 55 — жилью и ЖКХ, и 49 дорожным и транспортным службам.

Лидеры рейтинга — Казань (1 место), Грозный (2-е) и Тюмень (3-е). Замыкают список — Улан-Удэ (78-е место), Махачкала (77-е) и Астрахань (76-е).

Москва и Санкт-Петербург оказались на 5 и 6 местах соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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