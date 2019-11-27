Технопарк "Кванториум" в Твери приглашает взрослых и детей на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-27T09:41:40+03:00

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В рамках Дня открытых дверей, 29 ноября, в технопарке "Кванториум" состоится экскурсия для взрослых и детей. Участники посетят лаборатории, познакомятся с технологиями и образовательными программами, по которым ведётся обучение в технопарке.

Для участия нужно оформить заявку на сайте www.kvantorium69.ru или по телефону: 8 (4822) 41-61-03.

Детский технопарк "Кванториум" в Твери создан в 2018 году. Это уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук открыта на базе Тверского областного Центра юных техников.

В 2019 году в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени реализуется образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум". До конца года технопарк посетят около 3000 детей из 42 муниципалитетов.

Кроме того, планируется, что мини-"Кванториумы" появятся в восьми сельских и городских школах Верхневолжья. Гранты на их создание уже распределены.

ИСТОЧНИК KP.RU