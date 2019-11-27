В декабре медики из Твери осмотрят пациентов в двух районах и городских округах

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-27T09:04:20+03:00

В декабре запланировано четыре выезда мобильных бригад врачей в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тверской области сформирован график выездов мобильных бригад врачей на декабрь 2019 года.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению Бологовского и Кимрского районов, а также Кашинского и Нелидовского городских округов окажут специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Прием будут вести кардиолог, уролог, онколог, эндокринолог, оториноларинголог и невролог.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед Министерством здравоохранения Тверской области губернатор Игорь Руденя.

Ближайший выезд бригад запланирован на 5 декабря в Кашинскую ЦРБ, 10 декабря - в Нелидово, 12 декабря - в Бологое, 17 декабря - в Кимры.

ИСТОЧНИК KP.RU