Услышать псалмы царя Давида в исполнении композитора и исполнителя Алексея Иванова приглашают в Твери
Вход свободный
Алексей Иванов — лауреат международных и Российских конкурсов. Фото: из архива Алексея Иванова
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30 ноября, в субботу, в Твери состоится концерт Алексея Иванова "Псалмы царя Давида в музыкальном сопровождении". Организатор концерта: Тверской православный молодежный клуб "Сеятель".
Алексей Иванов споет псалмы царя Давида под сочиненную мелодию в сопровождении классической гитары.
Алексей Иванов — лауреат международных и Российских конкурсов, руководитель студии православной песни "Стезя" (г. Брянск), участник дуэта "Лик на Восток".
Храм св. Алекандра Невского у ж.д. вокзала, цокольный этаж.
Вход свободный.
Начало в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU