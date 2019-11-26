СЕГОДНЯ 21:16 2019-11-26T21:16:59+03:00

В эмоциональном поединке динамовцы уступили соперникам всего одну шайбу

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Игра на петербургском льду, 25 ноября, была стремительной. Уже к концу первого периода на табло красовался счет 3:1 в пользу хозяев.

Динамовцы проигрывали, но позиций не сдавали. Во втором периоде команды снова обменялись голами - 4:2.

Третий период бело-голубые выиграли, но для овертайма этого не хватило. "СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо" - 5:4.

По информации пресс-центра "Динамо" Тверь, соперников ждет еще один поединок в Верхневолжье. А уже завтра, 27 ноября, команда Сергея Орешкина сыграет в Санкт-Петербурге с местным "Динамо".

Сейчас "Динамо" Тверь переместилось на 25-ю строчку в общей статистике и на 6-ю - в дивизионе.

ИСТОЧНИК KP.RU