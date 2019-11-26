"СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо"
Игра на петербургском льду, 25 ноября, была стремительной. Уже к концу первого периода на табло красовался счет 3:1 в пользу хозяев.
Динамовцы проигрывали, но позиций не сдавали. Во втором периоде команды снова обменялись голами - 4:2.
Третий период бело-голубые выиграли, но для овертайма этого не хватило. "СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо" - 5:4.
По информации пресс-центра "Динамо" Тверь, соперников ждет еще один поединок в Верхневолжье. А уже завтра, 27 ноября, команда Сергея Орешкина сыграет в Санкт-Петербурге с местным "Динамо".
Сейчас "Динамо" Тверь переместилось на 25-ю строчку в общей статистике и на 6-ю - в дивизионе.
ИСТОЧНИК KP.RU