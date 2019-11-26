Под колесами поездов в Тверской области погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 20:09 2019-11-26T20:09:02+03:00

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Утром, 26 ноября, на станции Лихославль в Тверской области 78-летний мужчина попал под высокоскоростной поезд "Сапсан", который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Пенсионер переходил железнодорожные пути перед приближающим поездом и плучил смертельные травмы.

В то же утро, пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург - Москва" на платформе Тверца смертельные травмы получила 44-летняя местная жительница. Установлено, что пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей, где ее и зацепило проходящим мимо поездом.

- По данным фактам проводится проверка, сообщили в пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.

Транспортная полиция напоминает гражданам, что грубое нарушение правил поведения на объектах транспорта нередко приводит к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU