Под колесами поездов в Тверской области погибли мужчина и женщина
Утром, 26 ноября, на станции Лихославль в Тверской области 78-летний мужчина попал под высокоскоростной поезд "Сапсан", который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Пенсионер переходил железнодорожные пути перед приближающим поездом и плучил смертельные травмы.
В то же утро, пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург - Москва" на платформе Тверца смертельные травмы получила 44-летняя местная жительница. Установлено, что пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей, где ее и зацепило проходящим мимо поездом.
- По данным фактам проводится проверка, сообщили в пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.
Транспортная полиция напоминает гражданам, что грубое нарушение правил поведения на объектах транспорта нередко приводит к трагическим последствиям.
ИСТОЧНИК KP.RU