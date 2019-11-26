По итогам кинофестиваля «Колокол света» в Твери выберут лучший фильм о духовных и культурных ценностях

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-26T18:55:57+03:00

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29 ноября в Тверском областном доме народного творчества состоится II открытый областной православный кинофестиваль «Колокол света», посвященный покровителю Тверской земли святому князю Михаилу Тверскому.

Мероприятие направлено на популяризацию произведений, отражающих духовные и культурные ценности нашей страны и христианского мира. Кинофестиваль "Колокол света" посвящен религиозному, философскому пониманию мира, человеческих отношений и человеческой ответственности.

Участниками «Колокола света» станут видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Тверской области. Фильмы участников будет оценивать профессиональное жюри во главе с председателем отдела культуры Тверской епархии протоиреем Романом Маниловым. Также в составл жюри войдет специальный корреспондент «Комсомольской правды»- Тверь» Ирина Тарасова.

Просмотр конкурсных работ продлится с 10.00 до 14.00. По итогам жюри проведет открытое обсуждение, а лучшие фильмы наградят дипломами лауреатов.

Тверской областной Дом народного творчества, ул. Советская, 42. 29 ноября с 10:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU