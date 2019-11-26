2019-11-26T18:19:29+03:00
Общество

В Твери не самая дорогая, но и не самая дешёвая шаварма в стране

Составлен рейтинг цен на этот любимый многими фаст-фуд
Виктория ТУШКОВА
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Захотелось перекусить?Захотелось перекусить?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Тверь не попала ни на первые, ни на последние строчки рейтинга цен на шаварму. Исследование цен на этот популярный продукт провела ИТ-компании «Эвотор». После чего аналитики составили рейтинг, в котором проранжировали крупные города и областные центры по величине цены на шаварму.

Тверь ни в лидерах, ни в аутсайдерах не фигурирует. Но можно сделать вывод, что наши цены не ушли далеко от средней по стране, которая, согласно исследованию, составляет 143 рубля.

Дороже всего закусить шаурмой будет на Сахалине. Там "божественные свитки", как зовут этот продукт в сети, оценены в 236 рублей за штуку. Недёшева шаверма в Питере - 189 рублей, а также в Новгородской области - 187 рублей.

Гораздо приятнее цены в Курганской области и в Чувашии - 100 рублей. Всего на рубль шаверма стоит дороже в Курской области.

Столичные "свитки" продают, в среднем, за 145 рублей.

Исследователи также приводят любопытную статистику. Оказывается, слово "шаверма" используют не только жители культурной столицы. Именно это наименование фигурирует в меню 15% заведений общепита в 33-х субъектах Федерации, в том числе, и в регионах, граничащих с Теврской областью, например в Ярославле и на Псковщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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