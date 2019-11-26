2019-11-26T18:31:18+03:00
Звезды

О карьере фотографа и инструментах продвижения расскажут в Твери на встрече "Зачем фотография?"

На все вопросы ответит фоторедактор, куратор масштабных фотопроектов из Москвы Наталья Ударцева
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На встрече расскажут о роли и значении фотографии в современном мире и искусствеНа встрече расскажут о роли и значении фотографии в современном мире и искусствеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

4 декабря в Творческой гостиной ТвГУ состоится встреча с Натальей Ударцевой, директором Школы визуальных искусств, фоторедактором, куратором масштабных фотопроектов, преподавателем фотографии. Тема встречи: «Зачем фотография?»

В программе:

- Роль и значение фотографии в современном мире и искусстве.

- Карьера фотографа в дигитальную эпоху. Фотография как личный проект.

- Ориентиры. Определение собственного пути, понимание задач, способы их решения.

- Инструменты продвижения и роста. Имя, репутация, слагаемые успеха

Творческая гостиная ТвГУ, ул. Симеоновская, д.46.

С 16.30-19.00.

Вход свободный.

Контакты: 8-910-538-29-95 (Мария Сахно)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Услышать псалмы царя Давида в исполнении композитора и исполнителя Алексея Иванова приглашают в Твери
"СКА-Нева" в третий раз оказалась сильнее тверского "Динамо"
Тверские борцы стали третьими на Кубке России по самбо
Двое молодых мужчин обокрали гараж жителя Тверской области
Под колесами поездов в Тверской области погибли мужчина и женщина
По итогам кинофестиваля «Колокол света» в Твери выберут лучший фильм о духовных и культурных ценностях
В Твери не самая дорогая, но и не самая дешёвая шаварма в стране
У жителей Твери будут снимать с банковских карт деньги за проезд без их ведома
Пенсионный фонд рассказал, кто будет получать выплаты из средств маткапитала в 2020 году в Тверской области
В Тверской области мужчина пытался сбыть крупную партию растительного наркотика
Тверские спортсмены стали лучшими на межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в Смоленске
За минувшую неделю скорая помощь в Твери выезжала на вызовы около трех тысяч раз
В Тверской области производственное предприятие задолжало работникам 700 тысяч рублей
В Тверской области нашли тело мужчины с ножевым ранением
Ёлка из Тверской области украсит Манежную площадь в Москве
Юные мажоретки из Тверской области привезли "золото" отборочных соревнований на Чемпионат Мира-2020
Глава Ржева Вадим Родивилов уходит в досрочную отставку
В Тверской области женщина торопилась замуж за иностранца и соврала в ЗАГСе о беременности
Житель Тверской области отправится в колонию за то, что совершал покупки на чужую карту
Из придомовой пристройки у жителя Тверской области украли мопед
Мужчина пришел выпить и обокрал хозяйку дома в Тверской области
В Тверской области пройдут масштабные учения по ликвидации ЧС на транспорте
В Тверской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Спировский район
Газетные заметки военных лет о подвигах солдат Калининского фронта покажут на выставке в Твери
Накануне Нового года выберут «Юную Мисс Тверь 2019»
На второй встрече проекта "Осторожно: поэзия!" жителей Твери ждет встреча с Анастасией Ильиных