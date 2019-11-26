О карьере фотографа и инструментах продвижения расскажут в Твери на встрече "Зачем фотография?"
4 декабря в Творческой гостиной ТвГУ состоится встреча с Натальей Ударцевой, директором Школы визуальных искусств, фоторедактором, куратором масштабных фотопроектов, преподавателем фотографии. Тема встречи: «Зачем фотография?»
В программе:
- Роль и значение фотографии в современном мире и искусстве.
- Карьера фотографа в дигитальную эпоху. Фотография как личный проект.
- Ориентиры. Определение собственного пути, понимание задач, способы их решения.
- Инструменты продвижения и роста. Имя, репутация, слагаемые успеха
Творческая гостиная ТвГУ, ул. Симеоновская, д.46.
С 16.30-19.00.
Вход свободный.
Контакты: 8-910-538-29-95 (Мария Сахно)
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